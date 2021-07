„Chceme v Česku aspoň jednu továrnu na baterie pro auta,“ uvedl Havlíček. Mohla by stát v areálu elektrárny Prunéřov

„Skládala by se z přímé podpory v řádu jednotek procent a z nepřímé podpory ve formě daňových úlev. Také by to bylo o investicích státu do související infrastruktury. Opravdu to ale není dojednané, a to, co se dojedná, se musí stvrdit v Evropské komisi,“ poznamenal Beneš. Významně větší část by podle něj měli přinést investoři. „To jest, ne že to bude zaplacené ze strany státu,“ dodal.

„Kolik bude podíl ČEZ, v tuto chvíli není jasné, protože se tam mohou potkat jak ČEZ jako developer a firma, která do toho dodá pozemky, dodávku energie, služeb okolo a lithium, tak by tam měl být i technologický partner a případně partner z oblasti automotive. Tito dva až tři partneři by dohromady dávali část té investice,“ dodal. Připustil, že jedním z těchto partnerů by mohla být Škoda Auto, která je součástí VW.

„Kov budoucnosti“

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta jeho světových zdrojů – naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.

Právě využití lithia bylo jedním z hlavním témat sněmovních voleb v roce 2017 a vyvolalo spory v tehdejší vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Havlíček v úterý uvedl, že kvůli masovému přechodu k elektromobilitě mají v Evropě vzniknout desítky továren na baterie. „Není vyloučeno, že by do budoucna mohly být v Česku podobné projekty dva,“ dodal.

ČEZ a vláda společně chtějí podle memoranda rozvíjet celý bateriový hodnotový řetězec, zahrnující široké spektrum činností, od těžby surovin až po zpracování baterií k druhotnému použití a jejich recyklaci. Jeho značnou část je podle nich vhodné umístit do Česka.