Účinná kontrola střetu zájmů v Česku stále chybí, kritizuje Brusel. Havlíčkovo ministerstvo podle něj ignoruje novou metodiku

Česko nedokáže účinně zamezit střetu zájmů, systém, který k tomu má sloužit, nefunguje. Vyplývá to z překladu závěrečného dopisu k auditu údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (za ANO) ve vztahu k firmám, které vložil do svěřenských fondů. Z dopisu citoval web Českého rozhlasu iRozhlas.cz. Problém je podle něj nyní hlavně na ministerstvu průmyslu a obchodu, které do svých postupů nezařadilo novou metodiku. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje odpověď, má na to čas do 8. září.