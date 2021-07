Cestování: Přibyly další červené země, v cestě do Švédska zabránily naočkovaným Čechům aerolinie

Cestující nebyli vpuštěni na palubu letadla, i když splňovali platné podmínky

Jsou i případy, kdy pro cestu nestačilo ani splnit státem stanovené podmínky. Třeba ze včerejšího letu do švédského Göteborgu bylo vyloučeno několik cestujících. Dopravce po nich žádal antigenní test, a to i přes to, že všichni s sebou měli buď doklad o očkování, nebo o prodělané nemoci.

To je i případ Barbory Janečkové a Alice Hůlové. Obě včera měly z Prahy odletět do Göteborgu, ale zůstaly v Česku. Janečková se chtěla prokázat platným certifikátem o očkování, se kterým prošla i u odbavení. Personál před samotným vstupem do letadla po ní ale vyžadoval navíc i test.