Dotace na majetkové škody po tornádu dostanou všichni postižení, i ti nepojištění, řekla Schillerová

Ministryně potvrdila, že stát plánuje poskytnout na škody po bouři lidem dva miliony jako nenávratnou dotaci. Kompenzaci by podle ní měli dostat všichni postižení, a to bez ohledu na to, zda byli pojištění. Lidem s pojistkou však bude dotace krácena podle úhrady, kterou dostanou ze své pojišťovny. Nepojištění lidé dostanou celou částku.

„My nebudeme nikoho trestat. Budeme teď kompenzovat všem. A ti, co jsou pojištění, tak se jim pojistka ještě odpočítá. Nemůžete kompenzovat dvakrát, bude se to muset zohlednit,“ zdůvodnila ministryně. Detaily se však ještě budou podle ní dolaďovat.

Dodala také, že zároveň lidé budou moci využít zvýhodněný úvěr úročený jedním procentem na třicet let v celkové výši pěti milionů korun.

Její resort společně s ministerstvem průmyslu a obchodu chystá také kompenzace pro podnikatele za škody po tornádu, které by měly být až osmdesát procent z hodnoty zničeného majetku. Přesná podoba se ještě ale ladí.

Zdůraznila také, že další programy chystají i ostatní ministerstva. Budou se týkat třeba obnovy silnic a cest, kanalizací či pitné vody nebo veřejného majetku.

Podrobnosti připravujeme.