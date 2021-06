Na Pavla Zemana jsem netlačila, je zhrzený, řekla Marie Benešová. Jeho nástupcem má být některý z žalobců

Společně se o tom prý bavili na pravidelných schůzkách jednou měsíčně. „Pak si to zase rozmyslel, že setrvá. Později přišel s tím, že žádný termín nemá. Udržoval nás v takové nejistotě ohledně toho, jak se zachová,“ popsala Benešová. „Rezignace pak byla podána nestandardně na úřad vlády, protože správně by ji měl podat k mým rukám,“ uvedla také.

„Pavel Zeman ten ústup z funkce zahájil už v loňském roce, kdy se přihlásil na výběrové řízení na pozici soudce Evropského soudu pro lidská práva a výběrové řízení se konalo v listopadu. Už tehdy oznámil, že se chce věnovat něčemu jinému, že už tam je deset let a že cítí, že jeho čas se naplnil,“ řekla ministryně s tím, že od letošního ledna jí pak několikrát opakoval, že má v plánu do léta odejít.

Pavel Zeman přitom tvrdí, že tlak ze strany Marie Benešové byl velký. „To říká on, bohužel to říká i po Evropě,“ řekla Benešová s odkazem na to, že znepokojení nad Zemanovou rezignací vyjádřila mezinárodní organizace OECD .

Kandidáta na tuto pozici má jednoho a jednoho náhradníka. „Bude to kariérní státní zástupce,“ řekla ve čtvrtečním Interview ČT24. Vyloučila, že by navrhla svého náměstka z ministerstva spravedlnosti Jeronýma Tejce.

Vrbětice mají už jen jednu verzi

Benešová chtěla na Zemana podat kárnou žalobu kvůli tomu, že vystoupil na tiskové konferenci po jednání vlády v souvislosti s oznámením, že výbuch skladu ve Vrběticích způsobili ruští agenti. Zemana se posléze zastal i Andrej Babiš (ANO) s odůvodněním, že nic nezákonného neudělal.

„Já jsem předně nevěděla, kdo ho na to jednání vlády pozval. Ptala jsem se kolegů, ptala jsem se pana Hamáčka a všichni se tvářili, že nevědí. Až později jsem se pak dozvěděla, že ho pozval pan premiér,“ uvedla. „Nelíbilo se mi, že Pavel Zeman na té tiskové konferenci vystoupil, protože nebyl v dozoru, ani dohledu a zákon mu to neumožňuje. Když se rušila generální prokuratura, rušila se právě proto, aby ten vrcholový generální prokurátor nemohl vstupovat do těch kauz, a najednou to tu máme znova“ vysvětlila.

„Dneska, jak jsem byla ubezpečena, je jedna verze,“ řekla k vrbětické kauze. Dříve se vyjádřila, že vyšetřovacích verzí je více než dvě. „Vycházela jsem ze zprávy BIS, kterou jsem četla a hodnotila po stránce důkazní a měla jsem k ní celou řadu otázek,“ vysvětlila, proč verzi Bezpečnostní informační služby zpochybňovala. „Byla jsem tou zprávou velmi překvapena, protože tam nebyly dostatečné důkazy. Teď tam třeba jsou, já jsem viděla jen jednu zprávu,“ dodala.

„Když ty výbuchy vznikly, tak mě navštívil člověk, který mi říkal, že tam dělal inventuru a že tam zjistil manko, tak to byla jedna z verzí. Když se začíná, tak nikdy není jedna verze,“ dodala. Podle Benešové je zvláštní, že přestože známe pachatele, nezačalo proti nim trestní řízení.