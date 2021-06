Na zprávy BIS o privatizaci Mostecké uhelné si exministři u soudu nevzpomněli

Odprodej šestačtyřicetiprocentního podílu firmě Investenergy za 650 milionů korun schválila Zemanova vláda v roce 1999. Špidla tehdy zastával post ministra práce a sociálních věcí, David měl na starosti zdravotnictví a Rychetský šéfoval Legislativní radě vlády.

Obžaloba tvrdí, že manažeři MUS stát při prodeji podvedli, protože Zemanův kabinet nevěděl, že skutečným nabyvatelem akcií firmy budou právě oni. Podle státního zástupce stát připravili nejméně o 3,2 miliardy korun a za akcie zaplatili penězi z MUS, kterou skrytě ovládli.

Předsedkyně senátu Silvie Slepičková předložila exministrům tři zprávy BIS o MUS z let 1998 a 1999. Všichni shodně uvedli, že je neznají a že je pravděpodobně neznali ani dříve. „Se zprávami jako celkem jsem seznámen nebyl, nebo si to nepamatuji,“ uvedl Špidla. Na rozdíl od jeho někdejších kolegů doplnil, že podle něj není ve zprávách nic podstatného, co by mohlo změnit jeho rozhodování. Reporty podle něj shrnovaly v zásadě známé informace.

Informace vzbuzující pochybnosti

Rychetský a David naopak prohlásili, že kdyby zprávy BIS obsahující i informace o Investenergy znali, prodej státního podílu v MUS by neodsouhlasili. Podle Rychetského zakládají pochybnosti o kupující firmě.

Podle Davida pak obsahují například i sdělení o připravovaném „nepřátelském převzetí“ firmy. „Nepochybně tam bylo uvedeno podezření, že se připravuje akce, která má stát zbavit kontroly nad významnou společností,“ vypověděl. Exministři podle svého čtvrtečního vyjádření nevěděli ani o tom, že se věcí zabývá také policie.