ŽIVĚ: Poslanci zrychleně projednají zákon o zvláštních způsobech hlasování. Umožní volit z karantény

Poslanci by ve čtvrtek měli zrychleně schvalovat předlohu, díky níž by mohli v říjnových volbách do sněmovny hlasovat i lidé v karanténě nebo izolaci. Na programu je také debata o pandemické pohotovosti. Část opozice je v souvislosti s ústupem epidemie koronaviru pro její zrušení.