Jednání o platbách za péči na příští rok váznou, pojišťovny vyčerpané epidemií nechtějí přidávat

Péče o covid pozitivní pacienty ekonomicky vyčerpala zdravotnický systém. Spolu s probíhajícím očkováním a pravidelným testováním stála epidemie pojišťovny desítky miliard korun. Peníze na příští rok se proto hledají obtížně.

„Nemůžeme si dovolit takové tempo růstu jako v minulých letech,“ upozorňuje náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP David Šmehlík. „Neznámých je spousta, rok 2021 určitě uzavřeme deficitním hospodařením,“ dodává prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Čeká nás příliv pacientů, varují ambulantní specialisté

Vyjednávání s představiteli jednotlivých zdravotnických oborů je tak komplikované. Ambulantní specialisté zatím od pojišťoven prý neslyšeli nabídku, na kterou by kývli. „Máme řadu pacientů, kteří odkládali péči kvůli covidu. Teď se to na nás valí a my musíme mít dostatek prostředků, abychom se o pacienty mohli postarat,“ uvedl předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Jednat ale budou dál, stejně jako zubaři. „Naším cílem je změnit strukturu preventivních prohlídek. Všechny strany se chtějí domluvit,“ ujišťuje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Praktici shodu s pojišťovnami už po složitých jednáních našli. „Náš segment by měl mít stejnou úhradu, jako má za rok 2021, za předpokladu, že do zdravotního pojištění nepřiplují další prostředky,“ upřesňuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Stát chce připlatit za své pojišťence 200 korun

Dodatečné peníze by do zdravotnictví měly přitéct přes zvýšené pojistné, které stát platí za seniory, děti a nezaměstnané. O přesné částce rozhodne vláda, podle premiéra je reálný nárůst o 200 korun. Pojišťovnám by to přineslo částku přesahující 14 miliard. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude navýšení plateb o dvě stě korun dostačující pro stabilizaci systému.

Naopak poslanec KDU-ČSL a místopředseda sněmovního Výboru pro zdravotnictví Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) by uvítal výraznější navýšení. „Navrhujeme navýšení plateb o 500 korun za měsíc. Lze očekávat navýšení počtu operací i onkologické péče, tak jsme přesvědčeni o tom, že 200 korun bude málo.“

Zdravotníci a pojišťovny musí do konce června předat výsledky svého vyjednávání ministerstvu zdravotnictví. To je posoudí a začne pracovat na vyhlášce, která výši úhrad na příští rok definitivně stanoví. Ministr Vojtěch by chtěl mít finální podobu úhradové vyhlášky hotovou ještě před říjnovými volbami.