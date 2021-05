Mimořádný sjezd a volba nového vedení komunistů do říjnových voleb nebude

Předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání výboru uvedl, že žádost byla motivována snahou o co nejlepší přípravu na volby. „V tuto chvíli platí termín v listopadu,“ doplnil místopředseda strany Petr Šimůnek.

Filip KSČM vede přes patnáct let. Loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že znovu kandidovat na předsedu nebude. V dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, Filip řekl, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, v listopadu. Uvedl tehdy také, že mandát vedení strany považuje za dostatečně silný.

Filip po dubnovém pokusu o odvolání uvedl, že KSČM nechce v podzimních volbách klesnout pod výsledek z roku 2017. Tehdy získala 7,76 procenta, se ziskem 15 mandátů dopadla nejhůře ve své polistopadové historii. V roce 2018 se dokonce komunisté poprvé od roku 1990 nedostali do pražského zastupitelstva. Pád preferencí strany se ale podle Filipa zastavil. Podle posledních volebních modelů KSČM nyní osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní parlamentní komory. Podle volebního modelu agentury Data Collect pro Českou televizi z tohoto týdne by KSČM získala 6,2 procenta.