Je domluvena kostra smlouvy mezi Polskem a Českem o Turówu, říká Brabec

„Smlouva bude obsahovat několik podmínek, finanční závazky, technické podmínky a legislativní podmínky, proces schválení záměru z hlediska možnosti české strany vyjádřit se neproběhl dobře,“ říká Brabec. Kompenzovat se tak bude úbytek vody, zabránit by se mělo i hlučnosti a prašnosti.

„S Polskem jednáme pět let, já už jsem ve své funkci jednal se třemi ministry životního prostředí na polské straně a je to jen poslední snaha dotlačit Polsko k jednání, které skončí konkrétními závazky, jak bude Polsko kompenzovat ztráty desetitisícům lidí na české straně, kteří přicházejí o vodu,“ otevřel rozhovor Brabec.

„Podle informací, které mám, Polsko předběžně odsouhlasilo strukturu mezivládní smlouvy. Tu má (na stole) premiér Morawiecki a Babiš, myslím, že jsme udělali důležitý první krok,“ hodnotí Brabec. Mrzí ho, že se vztahy s Polskem kvůli otázce rozšiřování dolu částečně kazí, ale kroky České republiky a žalobu chápe jako poslední možnost.

„Tak jak se oni perou za své zaměstnance, tak se i česká vláda pere za své občany. Kdyby to bylo obráceně, tak jsem si jistý, že by Poláci postupovali stejně,“ myslí si Brabec. Dohoda mezi Prahou a Varšavou by podle něj mohla být uzavřena v rámci týdnů, protože Poláci teď mají motivaci jednat rychle.