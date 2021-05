Příliš rychlou jízdu považují lidé za přijatelnou, stát i pojišťovny to chtějí změnit. Zahájily kampaň

Původně se objevilo na sociálních sítích bez upřesnění, že nejde o skutečnou nehodu, podle producentů filmu nazvaného 13 minut i proto, aby mohli z reakcí zjistit, nakolik lidem vadí fakt, že auto, které se s kočárkem střetlo, jelo velmi rychle. Vyšlo však najevo, že se komentující vesměs zabývali chováním chodce, který kočárek tlačil, přecházel mimo přechod a do vozovky vstoupil hned před parkující dodávkou. To považují organizátoři kampaně za další důkaz toho, že vysoká rychlost jízdy zejména v obci nepřijde lidem problematická.

Šéf BESIPu zdůraznil, že kampaň neakcentuje vysloveně dodržování rychlostních limitů. „Není to kampaň o překračování rychlostního limitu, ale o tom, co je nepřiměřená rychlost. Například jestliže na úzkém profilu komunikace nižší třídy jedu 90, i když je to přehledný úsek, riskuji, že se dostanu kolem na krajnici, že nezvládnu následnou zatáčku, že mě něco překvapí,“ poukázal.

„Během poslední dekády se sice snížil počet smrtelných nehod v ČR téměř o polovinu, v evropském srovnání ale stále máme rezervy a naším cílem musí být co nejbezpečnější silnice. Nová vládní strategie BESIPu proto cílí mimo jiné na rychlou jízdu, která je nejčastější příčinou nehod, při nichž lidé umírají nebo jsou těžce zraněni,“ řekl. Množství lidí, kteří v uplynulém desetiletí zahynuli kvůli rychlosti, přirovnal k tomu, jako by náhle vymřely celé Štěchovice – bylo jich 2168.

Kampaň proti příliš rychlé jízdě začala zveřejněním záběrů fingované nehody s kočárkem, jejím vrcholem bude uvedení celovečerního dokumentu režiséra Víta Klusáka o vinících vážných dopravních nehod. „Film 13 minut je rentgenový řez příběhy, ve kterých jedni zasáhli navždy do životů druhých, protože na to šlápli. Neskonale si vážím našich pěti aktérů, kteří životem kráčí s nálepkou ,viník závažné dopravní nehodyʻ, za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli,“ podotkl filmař.