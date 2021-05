Celý život jsem se mýlil, říká písničkář Jaroslav Hutka

Hutka má kromě dřívějších potomků tři malé děti, naposledy se stal otcem před půl rokem. „Oni objevují svět a člověk ho objevuje s nimi. Jak jsou plné energie a chutě do života, tak člověka trochu i strhnou,“ míní. Budoucnosti se trochu obává, ale snaží se na ni nemyslet. „Člověk do osudu nevidí. Můžu tady být do stovky a můžu tady být taky ještě rok a půl,“ míní.

Život ho stále překvapuje. „Já jsem se celý život mýlil. Myslel jsem, že se v životě nedostanu za hranice. Myslel jsem, že budu malířem, a najednou jsem se stal zpěvákem. Když jsem byl za hranicemi napořád, tak jsem si říkal: už není návratu, ten bolševický režim je stabilní. Bim ho, nikdo s tím nepočítal, jsem zpátky,“ uvádí Hutka s tím, že ve společnosti cítí generační konflikt.

Hutka nyní tvoří často jen pro sebe, dnešní doba podle něj nepřeje „tlustým knížkám a dlouhým písničkám“. „Mám svoje koncerty, i když teď už skoro druhý rok ne. Jinak v rádiu ty písně nehrají, v televizi taky ne, ale mám publikum, které přijde a vlastně to mi tak nějak vyhovuje. Že jsem svobodný a píšu, co chci,“ říká Hutka.

Politici se podle Hutky zkarikují sami

Jedna z jeho posledních písní je i o českém premiérovi, který podle ní nezvládl pandemii. Hutka ale podle svých slov nechce psát „přímočaré politické písně“, politici se podle něj zkarikují sami. První pandemická vlna byla podle písničkáře i trochu „očistná“, ze druhé už ale měl „vítr“, izoloval se a na chalupě hodně psal.

V jedné z písní zpívá i o řeckém uprchlickém táboře Moria. „Tím, že jsem sám emigrant, tak vím, jak je důležitý pro život, když je člověk v úzkých, že se najde někdo, kdo pomůže,“ uvádí. Podle Hutky se hájí křesťanství, kdo ale „pronikl k myšlenkám Krista, tak se musí stydět.“

Soud v lednu nepravomocně zamítl žalobu bývalého předsedy Jazzové sekce Karla Srpa, který se domáhal omluvy za zpěvákovy výroky, že na Hutku donášel komunistické Státní bezpečnosti (StB). Podle Hutky šlo o širší problém, prezident Miloš Zeman chtěl Srpa prosadit do etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje.

„Mně se to strašně dotklo, říkal jsem, že to není možné, žijeme snad v normálním světě. Mnoho novinářů se mě zeptalo, tak jsem odpověděl a na základě těchto odpovědí, kdy jsem to prostě bral jako absurditu, vznikl ten spor,“ popisuje Hutka.