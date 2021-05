Arenberger by měl skončit, míní Kováčik. Faltýnek chce nejprve slyšet ministrovo vyjádření

Předseda STAN Vít Rakušan své výhrady k Arenbergerovi v Otázkách Václava Moravce zopakoval. Nepochybil podle něj pouze v případě majetkového přiznání, ale i v dalších záležitostech včetně pronájmu své nemovitosti vinohradské nemocnici, ve které v minulosti pracoval. Měl by proto sám odstoupit, pokud tak neučiní, měl by premiér Babiš navrhnout jeho odvolání, domnívá se Rakušan.

Kováčik si chce počkat na vysvětlení Arenbergera ve Sněmovně na mimořádné schůzi, která by se měla konat ve čtvrtek. Myslí si ale, že je čas ministra zdravotnictví vystřídat. „Co si budeme povídat, střídá se to jako svatí na orloji a pro ten resort a pro situaci v České republice to není vůbec dobré,“ řekl také šéf komunistických poslanců.

Podle Faltýnka Arenberger v úterý navštíví poslanecký klub hnutí ANO, kde se budou poslanci nejasnostmi kolem jeho majetkových poměrů zabývat. Do té doby nechtěl předseda poslanců ANO záležitost komentovat.

Poznamenal, že odpovědnost za majetkové přiznání má ten, kdo ho podává. „Já ho tady hájit nechci, chci slyšet jeho názor, ale majetkové přiznání musí být vyplněno správně a je to samozřejmě chyba,“ prohlásil Faltýnek.