Pokud budou Arenbergerovy dokumenty v pořádku, není důvod ho odvolávat, řekl Babiš

„Pokud to bude mít pan Arenberger v pořádku, tak není důvod ho odvolávat. (…) Chápu, že jeho táta investoval do polí, ale neznám detaily. Obeznámím se s tím a potom to budu řešit,“ řekl Andrej Babiš při návštěvě Lysé nad Labem, kde komentoval především středeční jednání s prezidentem Zemanem.

Podotkl, že s Arenbergerem zatím o jeho pozici nehovořil a vše nechává na to, co ministr přinese v pátek. Doporučil mu však, aby dal výpověď svému daňovému poradci. „Protože musel dobře vědět, že když jde do vlády, novináři to vždycky vylustrují až po předky,“ poznamenal premiér.