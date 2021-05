Do Česka přijede v červnu vůdkyně běloruské opozice Cichanouská

Cichanouská loni kandidovala v srpnových prezidentských volbách proti dlouholetému běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi. Podle oficiálních výsledků získala 10,1 procenta hlasů, mnozí se však domnívají, že ve skutečnosti získala více hlasů než Lukašenko, který oficiálně vyhrál, výsledky voleb neuznává ani Evropská unie. Nedlouho po volbách Cichanouská odjela do zahraničí, v Bělorusku jí hrozí vězení.

Cichanouská bude v Česku od 7. do 10. června. Projev bude mít v předposlední den své návštěvy. Podrobnější informace k programu Cichanouské budou podle senátní tajemnice zveřejněny v brzké době.

Běloruská politička je ve své zemi stíhána na základě článku trestního zákoníku, který pojednává o výzvách k uchvácení moci. Konkrétním důvodem má být to, že z iniciativy Cichanouské běloruská opozice vytvořila koordinační radu, která si klade za cíl zprostředkování pokojného předání moci v zemi. Cichanouské tak hrozí od tří do pěti let odnětí svobody. Rusko ji zařadilo mezi hledané osoby na základě dohody s Běloruskem.

Cichanouská našla azyl v Litvě, navštívila Polsko a Německo, kde se sešla s předsedy vlád obou zemí. Usiluje o vypsání nových prezidentských voleb v Bělorusku. Lukašenko podle ní ztratil legitimitu mimo jiné násilným potlačováním pokojných protirežimních demonstrací.