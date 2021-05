Zeman utekl ještě před bojem, míní jeho předchůdkyně Vesecká

Benešová v pátek odmítla Zemananovo vyjádření jako závažné a laciné obvinění její osoby, které by měl konkretizovat. Zdůraznila, že státním zástupcům nezasahuje do kauz.

Benešová v tisku informovala o svém záměru podat na něj kárnou žalobu. Jedním z důvodu bylo to, jakým způsobem informoval o kauze výbuchů ve Vrběticích, která vyvolala diplomatickou roztržku s Ruskem. Podle Benešové tak zasahoval do věci, ve které nevykonává dozor ani dohled. V tomto ohledu se ale Zemana zastal jak premiér Babiš, tak i šéf dozorového Krajského státního zastupitelství v Brně.

Zeman řekl, že státní zastupitelství podle něj funguje dobře a pod jeho vedením prokázalo, že všem měří stejným metrem . „Přestože mě vláda může odvolat na návrh ministra takzvaně bez důvodu, tak si dokážu těžko představit, že by to v současné době snad udělala. To by postrádalo nějaký trošku demokratický prvek,“ podotkl Zeman.

Zeman také navrhl jmenovat do funkce vrchní státní zástupkyně v Praze ústeckou krajskou státní zástupkyni Lenku Bradáčovou . Ministr Pospíšil byl před jejím jmenováním odvolán z funkce. Spekulovalo se o tom, že právě chystané jmenování Bradáčové bylo důvodem Pospíšilova konce na ministerstvu. Nově jmenovaný ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) Bradáčovou do funkce jmenoval.

Pavel Zeman, kterému je 48 let, nastoupil do čela Nejvyššího státního zastupitelství v lednu 2011 .

Jak a kdy vybírat nástupce

Benešová už také v pátek řekla, že vládě navrhne co nejrychle nástupce Zemana. Neměl by to podle ní být ani současný, ani bývalý politik. Měl by pocházet ze soustavy státního zastupitelství.

Výborný zalitoval, že stále není připraven nový zákon o státním zastupitelství, který by řešil funkční období i parametry, kterým by měl uchazeč o funkci odpovídat. Také on se domnívá, že nástupce by měl přijít zevnitř státního zastupitelství. Nyní bude podle něho důležité sledovat, co se stane se starými kauzami, „které jsou na stole“. Zeman se podle něho nebál otevírat i politicky či hospodářsky exponované trestní kauzy.

Válková zmínila, že například současný zástupce Zemana, Igor Stříž, či soudce Ústavního soudu Jaroslav Fenyk nejsou špatnými tipy. Jsou to podle ní známí, respektovaní lidé. „Odborná komunita by jejich volbu, troufám si říci, uvítala.“

Výborný: O nástupci by měla rozhodnout až příští vláda

Výborný nesdílí přesvědčení Válkové, že vláda bude při výběru nového nejvyššího státního zástupce nestranná. Raději by uvítal, pokud by byl Stříž pověřen překlenutím do doby nástupu nového vlády, vzešlé z blížících se parlamentních voleb. Ta by pak vybrala Zemanova nástupce. „Překotné kroky (současné vlády) by mohly být zpochybněny,“ dodal.

Vláda vybírá nejvyššího státního zástupce na základě návrhu ministra spravedlnosti.