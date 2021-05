Ulož.to chce 800 tisíc za mazání Šarlatána. Nový spor se točí kolem zodpovědnosti za filmové piráty

O žádném českém filmu se za poslední rok nemluvilo tolik, jako o Šarlatánovi. Po premiéře na festivalu Berlinale sice musel na uvedení v tuzemských kinech kvůli koronaviru čekat až do srpna, tam na něj ale i přes pandemii přišlo kolem čtvrt milionu lidí. Zájem o snímek oživily i oscarové šance, když se Šarlatán dostal do užšího výběru na nejslavnější filmové ceny. V posledních dnech a týdnech se ale začalo o filmu mluvit i v kontextu, jaký jeho tvůrce nepotěšil.

Mazání filmu je náročný proces. Nebo také ne

CinemArt platit odmítá. Označuje to za výhrůžku lidem, kteří se chtějí domáhat ochrany práv a majetku. Ulož.to podle něj vydělává na rychlejším stahování, které si mohou zájemci zaplatit. V jiných zemích prý byly spory ohledně vyměření odpovědnosti provozovatelů podobných platforem vedeny, soudy tak údajně mají na co navazovat. „Nevíme ale o žádném případu, kde by filmoví producenti museli nakonec pirátům platit za to, že prodávají jejich filmy, v tom by bylo Česko skutečně průkopnické,“ sdělil advokát CinemArtu Rudolf Leška.

Ulož.to nesouhlasí. Za předběžným opatřením soudu týkajícím se mazání Šarlatána vidí okamžitý, extrémní nástroj, který by se v podobných komplikovaných případech neměl využívat. Peníze, které chce po CinemArtu, prý nejsou „ušlým ziskem“. „V tomto případě opravdu nikdo žádný ušlý zisk nežádá. Jde jen o pokrytí vynaložených nákladů na vyhovění předběžnému opatření. Informace o ušlém zisku je dezinterpretace, nepochopení situace, popřípadě její úmyslné překroucení s úmyslem poškodit pověst Ulož.to,“ uvedl zástupce společnosti Tadeáš Novák.

Zda je ale mazání konkrétního filmu tak náročný proces, není jasné. Obě strany na to mají samozřejmě opačný názor. Ulož.to údajně muselo najmout na čtyři měsíce externí agenturu, která 24 hodin denně ručně mazala soubory pojmenované „šarlatán“. Software, který by něco podobného dokázal za dodržení všech výjimek a funkčnosti webu, prý neexistuje. Nakolik je ale skutečně pravděpodobné, že soubor nazvaný jako „šarlatán“ nebude ve skutečnosti český film Šarlatán s Ivanem Trojanem, ale něco jiného?

„Ta míra možná není velká, ale není ani zanedbatelná,“ připouští zástupce Ulož.to Novák. Pro cloudové služby je ale podle něj nepřípustné, aby mazaly určité soubory neprávem či kvůli tomu, že se v nich objevilo nějaké konkrétní slovo. „Představte si, že by pak byly plošně blokovány výrazy z názvů všech filmů. Nakonec by pravděpodobně nezbylo žádné běžné slovo, které by nebylo blokováno. A svobodné sdílení obsahu na internetu by přestalo fungovat,“ doplňuje. S takovou argumentací však CinemArt nesouhlasí.

„Pokud si dovede osmileté dítě najít film Šarlatán přes jejich vyhledávání, dovedou to snad oni také – například tím, že zakážou svým zákazníkům sdílet audiovizuální soubory s názvem ,šarlatánʻ určité velikosti,“ myslí si advokát CinemArtu Leška. Pokud by podle něj sdílející osoba i dále trvala na tom, že nenahrála film Šarlatán, mohla by nastoupit osobní kontrola.