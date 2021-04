Oscaři s pandemií zapomněli, jak se dělá show. Ceny bojují se sledovaností i diverzitou

Diváci ceremoniálu ubývají rapidním tempem

Hodně nominovaných snímků se letos navíc obrací k Americe a k jejím dějinám – dvě sošky získalo krimi Judas and the Black Messiah o honu FBI na vůdce Černých panterů Freda Hamptona v šedesátých letech, zmíněný Chicagský tribunál zase v podobě konverzačního dramatu rekonstruoval soudní proces po střetech na sjezdu demokratů v roce 1968, avšak z ceremoniálu odešel s prázdnou.Hladivé drama Minari se snažilo postihnout zkušenost korejských přistěhovalců v USA v osmdesátých letech, sošku za něj získala herečka Yuh-Jung Youn. Černobílé drama Mank, které získalo dvě sošky, zase oživovalo Hollywood třicátých a čtyřicátých let, kde studioví hlavouni chtějí ovlivňovat politiku. Do americké historie se ale obracel třeba i dvěma Oscary oceněný snímek Ma Rainey - matka blues o stejnojmenné hudební ikoně Chicaga 20. let.

Někteří pozorovatelé tak poukazují na to, že letošní výběr snímků dělá z cen uzavřenou společnost náročnějších titulů, jimž se nepodařilo vybudovat onen kýžený „buzz“, který rozhoduje o tom, zda se o filmu bude mluvit a zda mainstreamové diváky bude zajímat. Ačkoliv snímky často tematizují aktuální společenská témata či tepají sociální nespravedlnost, z velké části se jim nepovedlo proniknout do konverzací. Ty v koronavirové naddimenzované on-line nabídce ovládly spíše minisérie jako Koruna, Dámský gambit či Bridgertonovi.

Přesto ale podobné zúžení skrze uzavřenější, exkluzivnější výběr nadprůměrně hodnocených, ambicioznějších, menších, festivalových filmů může být cestou, která Oscarům dá tvář – jen asi ne takovou, jakou si přejí producenti ceremoniálu, kteří ještě před pár lety lobbovali za novou kategorii Populární film, v níž by se oceňovaly například komiksové adaptace od Marvelu. Právě ta měla k ceremoniálu nasměrovat nové diváky, kterých ubývá závratným tempem.

Na televizním přenosu je přitom Akademie, která uděluje ceny, závislá. Televize NBC za něj každoročně platí kolem 75 milionů dolarů, což je pro ni pořád výdělečné, protože reklamní prostor v čase ceremoniálu například loni prodala za 129 milionů dolarů. Práva na vysílání show potom také dále přeprodává. Zároveň se ale na ni dívalo nejméně lidí v historii – v Americe to bylo loni kolem 23 milionu lidí.

Pro srovnání – v dekádě po roce 2000 si předávání zapnulo 35 až 45 milionů diváků. Podle deníku The New York Times sledovanost za posledních šest let upadla o 44 procent, letošní čísla budou pravděpodobně kvůli pandemii katastrofální. Například Zlaté glóby letos sledovalo v USA jen 5,4 milionu diváků, loni to bylo 14,8 milionu. Sluší se ale zmínit, že sledovanost padá i dalším živým eventovým programům, jako je třeba finále ligy amerického fotbalu Super Bowl.