SLEDUJEME: V Los Angeles se předávají filmoví Oscaři, nejlepším cizojazyčným snímkem je Chlast

Nejlepší film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Režisér:

Thomas Vinterberg (Another Round)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Herec v hlavní roli:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Herečka v hlavní roli:

Viola Davisová (Ma Rainey's Black Bottom)

Andra Day (The United States v. Billie Holiday)

Vanessa Kirbyová (Pieces of a Woman)

Frances McDormandová (Nomadland) Carey Mulligan („Promising Young Woman“)

Herec ve vedlejší roli:

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Herečka ve vedlejší roli:

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Closeová (Hillbilly Elegy)

Olivia Colmanová (The Father)

Amanda Seyfriedová (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Animovaný film:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Adaptovaný scénář:

Sacha Baron Cohen aj. (Borat Subsequent Moviefilm)

Christopher Hampton a Florian Zeller (The Father)

Chloé Zhaoová (Nomadland)

Kemp Powers (One Night in Miami)

Ramin Bahrani (The White Tiger)

Původní scénář:

Will Berson a Shaka King (Judas and the Black Messiah)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennellová (Promising Young Woman)

Darius Marder, Abraham Marder (Sound of Metal)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Dokument:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time