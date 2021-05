Českem projedou američtí vojáci směřující na cvičení NATO

Americké jednotky budou rozděleny do tří konvojů po třech až čtyřech skupinách. V každé skupině bude deset až dvacet kusů kolové techniky. „Každý konvoj na území České republiky stráví maximálně 48 hodin a bude přejíždět s denním odstupem,“ uvedl generální štáb.

Američtí vojáci přijedou do Česka přes hraniční přechod v Rozvadově. Odtud budou pokračovat po dálnici D5 na Pražský okruh a dál po dálnici D1 na silnici I/38 do Rančířova na Jihlavsku. Tam vojáci přespí ve stanovém městečku. Další den konvoje pojedou po dálnici D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav. Stejná trasa je plánována i pro návrat jednotek ze cvičení od 12. do 16. června.

Aby vojenské konvoje neomezovaly běžný silniční provoz, jsou přesuny naplánovány na pozdní večerní až brzké ranní hodiny. Skupiny vozidel budou mít mezi sebou hodinové rozestupy. Budou je doprovázet čeští vojenští policisté spolu s Policií ČR.

Američtí vojáci budou před vjezdem do Česka testováni na onemocnění covid-19. Většina z nich už je podle generálního štábu proti covidu-19 očkovaná.

Do cvičení se zapojí šestnáct zemí

Jednotky míří do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Cvičení má prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Zapojí se do něj téměř 13 500 vojáků z 16 zemí.

Česko se jako tranzitní země cvičení účastní logistickou podporou. Česká armáda pro projíždějící jednotky postaví stanový tábor, zabezpečí tankování techniky, doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu. Část logistické podpory zabezpečí nově vznikající prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníka, uvedl generální štáb.