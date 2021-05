U řek a ve vodě bude v létě mnoho lidí, očekává plavební správa. Lodě budou muset na přehradách zpomalit

Upřesnila, že v celé republice bude takové omezení vyhlášeno v součtu na 40 kilometrech na devíti různých místech. Na Slapech to bude 25 kilometrů, tedy více než polovina celkové délky. „Věřím, že to všichni pochopí, je to pro bezpečnost nás všech,“ poznamenal ministr dopravy Karel Havlíček.

Kromě plavců budou vymezené i části přehrad určené pro vodní lyžování nebo provoz akrobatických člunů – na přehradách, ale i na některých místech na dolním Labi.

Podle Havlíčka jsou opatření nutná kvůli očekávanému velkému zájmu o rekreaci na vodě. „Celá řada obyvatel nevyrazí do zahraničí, vyrazí do českých regionů. Bude se to týkat i našich aktivit v rámci vody, vodních cest, přehrad a podobně. Na to musíme reagovat,“ podotkl ministr. Podle Němcové bylo neobvyklé množství lidí na českých řekách již loni v létě.