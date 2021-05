Lidé se vracejí do kanceláří. Práce z domova některým zasahuje do soukromí, mluví i o nižší produktivitě

S prací z domova je nespokojena skoro třetina lidí, vyplývá z průzkumu společnosti Profesia. Spokojenějších je na home office naopak celkem 25 procent lidí. Žádnou změnu pak nepociťuje čtrnáct procent zaměstnanců a třináct procent neví. Další by pak ještě odpověděli jinak. Průzkum probíhal ve 428 společnostech.

Zaměstnancům údajně nejvíc chybí sociální kontakt s kolegy. Například Barbora Koubková zatím své kolegy naživo ani neviděla. Z domova pracuje od ledna letošního roku, kdy nastoupila do nové práce. Osobně byla podepsat pouze pracovní smlouvu. „Kolegy znám od hlavy po ramena. Hodně se změnila struktura meetingů, kdy třeba první tři minuty si řekneme co a jak, jak se kdo má, a nebavíme se hned o té práci,“ uvedla.

Některé firmy práci z domova všem zaměstnancům plošně nenařídily. „Všichni z vedení jsme se rozhodli, že všichni můžou mít možnost home officu. Ze začátku to hodně lidí uvítalo, jenže sami zjistili, že to není přesně to, co je zapotřebí pro jejich práci,“ uvedl ředitel developmentu Getberg Kamil Dunaj.