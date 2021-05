Hamáčkova kauza podle Konečné zakrývá vyšetřování Vrbětic. Do všeho zapadá, shodují se Vondra a Fendrych

Podle europoslankyně Kateřiny Konečné je Hamáčkova kauza škodlivá tím, že zakrývá vše ostatní. „Touto pseudokauzou se zakrývá to podstatné. To je celá kauza Vrbětice, že jsme otevřeli mezinárodní skandál, který dodnes nebyl podložen důkazy,“ míní. Dodala, že s kauzou souvisí také únik informací. Sám Hamáček se ostatně hájil tím, že nemohl uvažovat o dohodě s Ruskem, kterou mu Seznam předkládá, protože věděl o tom, že tajné informace o vyšetřování vrbětických výbuchů měli předem k dispozici někteří novináři.

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s vicepremiérem Janem Hamáčkem oznámili v polovině dubna, že podle zjištění českých tajných služeb a policie byli za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích odpovědní příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. V posledním týdnu ale dostala kauza druhou úroveň – když server Seznam Zprávy přišel s tím, že Hamáček údajně uvažoval o tom, že by Rusům na plánované cestě do Moskvy slíbil, že vrbětickou kauzu zahladí, pokud za to Rusko dodá do Česka milion dávek vakcíny Sputnik V a pokud se plánovaný summit prezidentů Putina a Bidena uskuteční v ČR. Hamáček to důrazně odmítl, chystá trestní oznámení na autory článku a soud se Seznamem.

„Těmto cimrmanovským povídačkám nemůže věřit ani Jan Hamáček sám. Je to fraška. Není to vlastizrada, jak zaznívalo i v parlamentních debatách, není to zločin, je to něco daleko horšího – je to hloupost, pitomost, zoufalá nekompetence, kterou celou dobu předváděl nejenom Jan Hamáček, ale vlastně i celá vláda,“ komentoval Vondra Hamáčkova slova o kamufláži.

Podle Vondry se to potvrdilo, když pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) připustil, že hovořil s Hamáčkem o jeho ruské cestě a plánu na pořízení vakcín, i když nepotvrdil, že by jej vicepremiér spojoval s Vrběticemi. Druhý den Netolický přišel o post v dozorčí radě České pošty, o jejímž obsazení rozhoduje Hamáček, respektive jím řízené ministerstvo vnitra.

Takové pojetí odmítl další europoslanec a bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra. „Čeští komunisté zakrývají podstatu. To je záškodnická činnost ruských agentů,“ míní. Domnívá se, že vývoj následující po vydání článku Seznamu jen prokázal, že nebyla pravda, když Hamáček tvrdil, že příprava nakonec odvolané cesty do Moskvy byla jen kamufláž, aby mohl snáze do Prahy povolat velvyslance Vítězslava Pivoňku.

Na ústředním případu explozí nepovažuje komunistická europoslankyně za klíčové to, že za nimi podle zjištění vyšetřovatelů stála ruská tajná služba, nýbrž to, že ve skladech byly podle Konečné uložené zbraně určené k eskalaci různých konfliktů.

Také komentátor Aktuálně.cz a bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrych je přesvědčen, že Netolického slova na jedné straně neusvědčují Hamáčka z toho, že by chtěl „prodat“ zjištění o Vrběticích, ale na druhé straně z nich vyplývá, že do Ruska opravdu chtěl jet. Zároveň se Fendrych domnívá, že cestu do Moskvy neměl Jan Hamáček ze své hlavy.

„Byl sjezd ČSSD, těsně po něm vyhozen ministr zahraničí Petříček – na to byla vůle pana prezidenta Zemana. Pak bylo vakuum, kdy ministra zahraničí suploval pan Hamáček. (…) Dále šlo o to, že prezident Zeman tlačil vakcínu Sputnik i v době, kdy už to nebylo potřeba. Najednou vidím, že linka Hrad–Hamáček je strašně silná. Neumím si představit, že by vicepremiér Hamáček vymyslel deal s Putinem. To vůbec nesedí do jeho koloritu, na to prostě nemá. To je regionální politik, který neuvažuje tak, že udělá schůzku Putin – Biden nebo že udělá deal, že by se utajila tak šílená věc, jako jsou Vrbětice,“ shrnul.

Kritický je však Fendrych i k autorům článku o údajných Hamáčkových záměrech. „Nedostali jsme jasný důkaz, neslyšeli jsme nahrávku, dokonce článek neobsahoval ani citace, u kterých by bylo řečeno, že to řekl jeden z účastníků schůzky. (…) Seznam Zprávy měly počkat a přinést zprávu v širší, zpřesněné verzi. Když vyjdu s článkem, který surově obviňuje vicepremiéra, že chtěl udělat deal mezi Ruskem a Českem a v dealu mělo být, že se kauza Vrbětice utlumí, nebo dokonce umlčí, tak to je tak obrovské obvinění, že není možné ho nabídnout úplně bez důkazů,“ podotkl.