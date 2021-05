Median: Koalice Pirátů a STAN by v dubnu vyhrála volby. ANO dál ztrácí a ČSSD se vrátila nad 5 procent

Volby by v dubnu ovládla koalice Pirátů a STAN s 27,5 procenta hlasů, druhé by bylo hnutí ANO s 21 procenty. Vyplývá to z volebního modelu výzkumné agentury Median. ANO proti březnu ztratilo 3,5 procentního bodu. ČSSD, která je s ANO v menšinové vládě, posílila na 6,5 procenta z březnových čtyř procent. Znovu se tak vrátila nad pět procent nutných pro vstup do sněmovny. Volby do dolní komory Parlamentu ČR se uskuteční letos 8. a 9. října.