Sněmovna za zavřenými dveřmi řeší Hamáčkovu cestu do Moskvy

Hamáček před poslanci zopakoval, že zpráva zpravodajského serveru byla plná lží a nesmyslů. Jak řekl, dotýká se jeho osobně i České republiky.

Předseda Starostů Vít Rakušan by se chtěl dozvědět, že zveřejněné informace nejsou pravdivé. „Pokud by to pravda byla, bylo by to situace, kterou tato země nezažila,“ dodal. Mluvil o obchodování s bezpečností země.

Zařazení nového bodu sněmovna podpořila velkou většinou hlasů. Zpochybnil je předseda KSČM Vojtěch Filip, který pokládá za podivné, že by se dolní komora měla řídit novinářskými články.

Filip coby místopředseda sněmovny zároveň seznámil poslance s pravidly neveřejného jednání dolní komory. Technici přerušili televizní přenos ze sálu na vnitřním okruhu i na internetu. Z jednání nebude ani stenozáznam.

Upozornil také poslance na to, že podle zákona o utajovaných skutečnostech je každý, kdo má přístup k utajované informaci, povinen zachovávat o ní mlčenlivost. Porušení této povinnosti by bylo řešeno podle trestního zákoníku, poznamenal. V sále navíc nesmí mít poslanci zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky nebo takzvané chytré hodinky.

Do sněmovny přišel i šéf BIS

Do Poslanecké sněmovny mezitím dorazil Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, policejní prezident Jan Švejdar i šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. V jednacím sále tak budou přítomni ředitelé všech tří tajných služeb, nejvyšší státní zástupce i policejní prezident.

Hamáček by měl podle opozice kvůli takovým zjištěním rezignovat a vláda by se měla podrobit hlasování o nedůvěře. Ministr vnitra ohrožuje bezpečnost Česka a zachoval se vlastizrádně, zní od části opozice.

Podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury jde o tak závažné téma, že ho mají poslancit řešit za uzavřenými dveřmi proto, aby mohli vyslechnout zpravodajské informace, které nemohou být veřejné.

Zákonodárci přitom měli na programu řádné schůze znovu hlasovat o zákonech, které jim vrátil Senát. V pedagogické předloze chce horní komora upravit financování učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách a v trestní novele například odložit zavedení terapeutických programů pro řidiče.

Senát vrátil dolní komoře k opětovnému posouzení také zahrádkářský zákon nebo poslaneckou novelu o veřejných zakázkách, podle které by Správa státních hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti koronaviru bez výběrových řízení. Sněmovna by měla vpodvečer volit také čtveřici členů Rady České televize.