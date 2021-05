Má agenda vadí autokratům a diktátorům, reagovala Jourová na zákaz vstupu do Ruska

Na ruské území kromě Jourové nemohou vstoupit ani šéf berlínské prokuratury a šéfka švédské Laboratoře chemické, biologické, radiační a jaderné bezpečnosti, dva lotyšští a jeden estonský činitel a člen francouzské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. „Je to zajímavý seznam, překvapivý. Je vidět, že Rusko sáhlo i do různých oborů,“ komentovala Jourová.

Lidi na seznamu podle ní spojuje to, že z pohledu Ruska zasáhli do jeho zájmů. „U mě jsou to naprosto jednoznačně věci, na kterých pracuji. Ať je to boj proti dezinformacím, dodržování lidských práv. Mám agendu, která (…) asi vadí autokratům a diktátorům,“ řekla s tím, že ji její jméno na seznamu nepřekvapilo. Roli podle ní hrálo i její české občanství a to, že reagovala na události okolo vrbětické kauzy.