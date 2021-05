Státní zástupkyně obžalovala muže, který hrozil Babišovi smrtí, pokud neodstoupí

Vydírání se dopustí člověk, který „jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl“. Z právní kvalifikace skutku vyplývá, že obžaloba se týká vydírání pro Babišovo „politické přesvědčení“. Po Babišovi muž, kterého nyní státní zástupkyně obžalovala, chtěl podle španělského serveru NIUS, aby do pěti dnů odstoupil.

Že někdo chtěl zastřelit jeho a jeho rodinu, řekl Andrej Babiš koncem února v televizním diskusním pořadu. Upřesnil, že policie proto od ledna střežila jeho dům, vyhrůžky dal také do souvislosti s cestou své manželky do Dubaje. Později premiér uvedl, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil.

Muž žil ve Španělsku, o jeho zadržení psal server NIUS v únoru. Do Česka jej španělské úřady předaly na základě evropského zatýkacího rozkazu. Soud ho následně poslal do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.