Bonus až 370 korun denně za karanténu potrvá do prázdnin. Na ošetřovné získá nárok víc lidí

Bonus zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel. Náklady si odečítá ze sociálních odvodů. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Netýká se jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Příspěvek k nemocenské lidé dostávají prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše mají 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se vztahuje také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení jsou ale ti, kteří se ocitnou v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Česko je v EU podle nových případů covidu za 14 dní aktuálně patnácté, za týden se zlepšilo o tři místa. Nejhorší bylo od počátku února do poloviny března. Nyní má nejvíce případů v přepočtu Kypr, druhé je Švédsko.

Od začátku epidemie loni v březnu testy potvrdily covid-19 u více než 1,6 milionu lidí v Česku. Na sto tisíc obyvatel připadalo ve čtvrtek 146 nových případů za sedm dní. Situace se ale v jednotlivých regionech značně liší. Nejhorší situace je na Zlínsku, za poslední týden tam přibylo 271 nových případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Naopak na Chebsku je to zhruba 16 nově nakažených na sto tisíc lidí za sedm dní. Reprodukční číslo kleslo ve čtvrtek z 0,88 na 0,87.

Počty nově nakažených v Česku v posledních týdnech klesají. Od začátku dubna připadá v průměru 3137 případů na den, přičemž za posledních sedm dní je to 2179 nově nakažených za den. Březnový průměr byl 9660.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné podle tvůrců poslanecké předlohy posílí soudržnost širších rodin a umožní setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat, stojí ve zdůvodnění.

Nárok na ošetřovné budou mít podle poslanecké novely, kterou v pátek podepsal Zeman, lidé z širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Zařazeni byli do prioritní skupiny po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Zaměstnanci v regionálním školství se mohli k očkování přednostně registrovat od 27. února do 28. března.

Od pondělí 3. května se budou moci k očkování nově hlásit akademičtí pracovníci vysokých škol. Registrace pro ně budou možné do 15. června. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) o tom v pátek informoval rektory vysokých škol v dopise. Vysokoškolští pedagogové podle něj při registraci k očkování budou používat kód přidělený školám pro přednostní očkování akademiků.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou také smět definitivně od 10. května otevřít obchody , nehledě na počet nakažených koronavirem. V prodejnách by měla platit stávající opatření, tedy limit patnáct metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.

Platit to bude i pro nižší stupeň víceletých gymnázií a ve stejných krajích také budou moci chodit všechny děti do školek. Od 10. května pak bude rotační výuka druhého stupně ZŠ v celém Česku.

Od pondělí 3. května se budou moci do základních škol vrátit k rotační výuce žáci druhého stupně v šesti krajích a hlavním městě. Kromě už dříve avizovaných Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje se pro ně otevřou školy i ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

Opatření v souvislosti s Českem nepatrně zmírňuje také Německo. To s účinností od neděle 2. května přeřadí Českou republiku na epidemickém seznamu z vysoce rizikových do mírnější kategorie „pouze“ rizikových zemí. Oznámil to Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje.

Zásadní změny pro cestování mezi Německem a Českem to ale nepřinese. Tím nejviditelnějším ulehčením bude to, že negativní test nebude vyžadován již při vstupu do Německa, ale bude ho možné podstoupit až po příjezdu. Podmínka desetidenní karantény, kterou lze po pěti dnech zkrátit dalším testem, nadále platí.

„Ještě po dobu dalších deseti dnů bude platit přechodné období, kdy se na Česko bude pohlížet jako na oblast vysokého rizika,“ vysvětlil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Lhůta souvisí s tím, že při vstupu do Německa se musí každý řídit karanténními opatřeními podle toho, v jaké epidemické kategorii zemí v uplynulých deseti dnech pobýval.

Od pondělí se zjednoduší návrat z Maďarska, Polska či Slovinska

Cestováním do zahraničí se v pátek zabývaly také české úřady. Na takzvané mapě cestovatele už od pondělí nebudou mezi nejrizikovějšími státy Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a San Marino. Návrat z těchto zemí tak bude jednodušší, z tmavě červených se posunou do červených území. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví.

Od pondělí budou kromě nich mezi červená území patřit Belgie, Bulharsko, Dánsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko a Kanárské ostrovy. V oranžové kategorii budou Finsko, Irsko, Island, Malta, Norsko, Portugalsko a Azorské a Baleárské ostrovy.

Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka je povinné už jen při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie. Patří do ní menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie.