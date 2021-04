Státní zástupkyně chce pro „Ústečana“ z dokumentu V síti přísnější trest, podala odvolání

Konopásek se obhajoval tím, že na stránku Lidé.cz, kde si s dívkami psal, se mohou přihlásit jen ti, kterým již bylo 16 let. Dívek se však ptal, zda již měly menstruaci, zda jim roste pubické ochlupení v intimních partiích a podobně.

„Jste rád, že to jsou dvanáctileté holky, myslíte si, že to jsou dvanáctileté holky, a pokud vám říkají, že jsou, tak na to adekvátně nereagujete,“ uvedl soudce Martin Kredba s tím, že představa, že by měly být dívky starší, se Konopáskovi nelíbila.

Konopásek se dopustil pokusu přečinu ohrožování výchovy dítěte, pokusu přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, pokusu přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem a pokusu přečinu šíření pornografie a výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Státní zástupkyně mu za to navrhovala tři roky vězení. Nakonec ho okresní soud nepravomocně odsoudil na dva roky do věznice s ostrahou.

Soud „Ústečana“ už v minulosti jednou odsoudil

Muž některým dívkám zaslal elektronický odkaz na pornografické video, poslal fotografii ztopořeného údu. Dívek se dotazoval, zda se už líbaly, opakoval žádosti o fotku prsou. Domluvil si i schůzku, na kterou nepřišel. Navíc přechovával stovky souborů fotografií obnažených dívek v dětském věku.

Podmínku dostal Konopásek už v minulosti za to, že jako učitel zeměpisu kontaktoval a líbal čtrnáctiletou dívku. V pronajatém bytu ji svlékal a žádal ji, aby ho osahávala.

Celovečerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Setkaly se při tom s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií.