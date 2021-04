Česko může přijít o evropské dotace. Komise prověří, jestli má ČR problém se systémovým střetem zájmů

Evropská komise prověří, zda se v Česku opakovaně porušuje pravidlo o střetu zájmů. Hospodářským novinám to potvrdila místopředsedkyně Komise Věra Jourová. Podnětem pro přezkum se stala mimo jiné závěrečná zpráva evropských auditorů, která konstatovala, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů, protože stále ovládá holding Agrofert. Pokud by Komise zjistila, že Česko má systémový problém, mohlo by přijít o všechny dotace z nového evropského rozpočtu, tedy o stovky miliard korun.