Za boj za Islámský stát dostal Iráčan v nepřítomnosti 15 let, podle jeho právníka je ale už po smrti

„Obžalovaný se dopustil dvou trestných činů a jeho jednání lze považovat za vysoce společensky škodlivé,“ zdůvodnila výši trestu předsedkyně senátu pražského městského soudu Jarmila Pavlátová.

Šestadvacetiletý Sammarraí pochází z Bagdádu. Do Česka přijel za otcem, který v zemi dříve studoval a poté se v ní usadil. Mladík si tu našel českou přítelkyni a uzavřel s ní v mešitě sňatek, později se ale radikalizoval a těhotnou dívku opustil. Podle rozsudku zamířil z pražského Letiště Václava Havla v lednu 2015 do Istanbulu, odkud se pak dostal na území severního Iráku, které tehdy ovládal IS.

V dubnu 2015 se pak Sammarraí podle verdiktu zúčastnil bojové ofenzivy k hlavní irácké ropné rafinérii v Bajdží, kde útočil proti irácké armádě i koaličním jednotkám a utrpěl zranění při náletu americké řízené rakety. Později se v Mosulu podílel na propagandě IS, za což pobíral plat. Působil údajně jako učitel, v oddělení leteckého fotografování, v oddělení denních tiskových zpráv a v oddělení záležitostí mudžahedínů.

Odsouzen v nepřítomnosti

Mladíkův právník si ponechal lhůtu pro případné podání odvolání. Za zásadní vadu pokládá, že se obžalovaného nepodařilo vyslechnout nebo jakkoliv dohledat. Soud v jednací síni promítl propagandistické video IS z bojiště, v němž podle posudku antropologa vystupuje právě Sammaraí.

Právník zdůraznil, že video je hrané a neprokazuje, že by se jeho klient zúčastnil bojů nebo někoho zabil. Soudní senát však prohlásil za hlavní důkaz nikoliv video, ale elektronickou komunikaci mezi mladíkem a jeho otcem.

Soudkyně Pavlátová označila tvrzení, že mladík už je zřejmě po smrti, za pouhou domněnku. „To, že se přestal ozývat svému otci, neznamená, že není naživu,“ podotkla.

Islamistický IS se přihlásil k mnoha teroristickým útokům, v minulosti byl napojený na síť al-Káida. Na vrcholu moci byl v letech 2014 a 2015, kdy v červnu 2014 vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie takzvaný chalífát, tedy vládu hlavy muslimské obce. V Iráku byl IS poražen v prosinci 2017, v Sýrii předloni v březnu.