Vláda konečně jednala správně, míní Schwarzenberg. Dopustili jsme se chyb, oponuje Drulák

Postup ministra ocenil také místopředseda sněmovního zahraničního výboru Bžoch, Rusku podle něj dal šanci ukázat a přiznat chybu, ani on ale nečeká, že by na výzvu země přistoupila. „Ukazujeme přes to, co se stalo, vůli urovnat diplomatické vztahy,“ řekl Bžoch.

Samotná formulace ministrova požadavku však podle něj nebyla příliš vhodná. „Sám nevím, jestli se počítá s tím, že snížíme stav pracovníků na velvyslanectví na úroveň, kterou máme my v Rusku, nebo jestli to budeme brát poměrným způsobem,“ uvedl.

Česko chybovalo, informace jsou nejasné, říká Drulák

Podle bývalého náměstka ministra zahraničí a velvyslance ve Francii Petra Druláka Kulhánek v tomto případě pouze „vykonal to, na čem se shodl pan ministr (Jan) Hamáček s panem premiérem (Andrejem Babišem)“. Česko podle něj směřuje ke zrušení diplomatických vztahů s Ruskem, informace okolo kauzy jsou přitom stále velmi nejasné a eskalace pokračuje. „Když dává nějaká velmoc malé zemi ultimátum, tak to bývá smutné, když dává malá země velmoci ultimátum, tak je to směšné. Obojí většinou končí špatně,“ řekl.

Postup České republiky označil za chybný. „Dopustili jsme se diplomatických a geopolitických chyb, bez ohledu na chování Ruské federace. My jsme se nechovali v souladu s rozumnou diplomacií,“ řekl.

S tím se neztotožnil Schwarzenberg. Informacím, které vláda o vrbětickém výbuchu poskytla, věří, i když je TOP 09 dlouhodobým a hlasitým kritikem kabinetu. „Posuzujeme je podle činů a teď konečně jednali správně,“ řekl. Podle Bžocha neměl kabinet ani na výběr. „Jsme členy EU, co se děje na naší půdě, se děje na půdě celé EU,“ uvedl a upozornil, že agenti GRU mohou Prahu využívat jako své operační středisko pro akce v dalších zemích.

Senát chce vypovědět smlouvu o přátelství

Pro ještě razantnější postup se přitom ve středu vyslovil Senát, který události označil jako akt státního terorismu a vyslovil se pro zrušení smlouvy o přátelství a spolupráci mezi zeměmi.