Rusko je hrozba, říká exministr Petříček. Nerozumí tomu, proč prezident mlčí

Nedomnívá se, že by Praha byla nutně ve slabé pozici vůči Rusku. „Můžeme se opřít o naše partnery. Rusko může bolet mnohem více, když na to společně reagují státy NATO, státy Evropské unie. Evropská unie nakonec je hlavním ekonomickým partnerem Ruska, je to pro Rusko jeden z největších trhů. (…) Vzájemná provázanost z nás nedělá toho slabšího. Měli bychom si toho být vědomi a reagovat sebevědomě a suverénně,“ poukázal Petříček, kterého nechal předseda jeho strany Jan Hamáček odvolat z vlády minulý týden, pět dnů před zveřejněním zjištění o Vrběticích.

Bylo by to poprvé v historii české diplomacie, hodnotí Petříček manévr s cestou do Moskvy

Po Petříčkově odvolání se řízení ministerstva ujal Hamáček sám a deklaroval, že pojede do Moskvy jednat o nákupu vakcín proti covidu-19. Později tvrdil, že to byl zastírací manévr, který mu umožnil povolat do Prahy na konzultaci velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku, aniž by vzbudil podezření.

Bývalý ministr se nad tím podivil. „Pokud se skutečně jednalo o krycí manévr, pak by to bylo poprvé v historii české diplomacie, co jsem něco takového zaznamenal,“ podotkl. Na druhé straně připustil, že sám za tři a půl roku ve funkci v tak napjaté situaci nebyl, proto nemůže takové zdůvodnění ani vyloučit.

Hamáček již ministerstvo zahraničí neřídí, prezident ve středu jmenoval nového ministra Kulhánka. Ten se tedy ocitl rovnýma nohama uprostřed vážné diplomatické krize. Již v prvních hodinách ve funkci předložil ultimátum ruskému velvyslanci Alexandru Zmejevskému, aby Rusko vzalo zpět vyhoštění dvaceti pracovníků české ambasády v Moskvě, nebo Praha vypoví další lidi z ruského velvyslanectví.