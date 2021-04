Dívku dělí od vzdělání přijímací zkoušky a schody. Střední školy často nejsou bez bariér

Kromě dobrých známek a ambicí má Ema kvůli vzácné nemoci křehkých kostí také vozík. Při výběru střední školy je překážkou, zvlášť v Hodoníně. „Jsou tady čtyři střední školy, ani jedna není bezbariérová. Určitě nepřipadá v úvahu, aby skončila s nějakým základním vzděláním. Byla by to škoda, když je šikovná, aby byla závislá na sociálkách,“ přiblížila matka Emy Hana Popelárová.

Ema by ráda nastoupila na hodonínské gymnázium. Schody jsou ale už před vchodem a další třípatrové schodiště je skryté uvnitř. „Drobné stavební úpravy typu oddělání prahů, úpravy toalet, na to v rozpočtu máme. Ale úpravy typu schodolez nebo výtah, na to v rozpočtu nemáme, to už se pohybujeme v řádu milionů,“ popsal ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Hodonín Jiří Hubačka.

Chytrá, s ambicemi, ale taky s vozíčkem. A právě ten ji limituje ve výběru SŠ. V Hodoníně není ani jedna bezbariérová. Nadační fond Šance všem chce pomoci. Ze sbírky by se měl postavit výtah. #sanceproemu #hodonin pic.twitter.com/FAq8xJ8vHL — Barbora Žítková (@Zitkova_CT) April 16, 2021

V Česku není bez bariér ani polovina škol

Problém ale není jen v Hodoníně. Bezbariérových je podle České školní inspekce jen 40 procent škol. I proto vznikl nadační fond, který má Emě, ale nejen jí, pomoci.

„Věříme, že tam, kde nefunguje stát, bude fungovat lidská solidarita. Za měsíc fungování nadačního fondu se vybralo téměř 600 tisíc korun. Našim cílem je pomáhat dál a umožnit středoškolské vzdělání všem,“ uvedla mluvčí fondu Kristýna Burdychová.

Ema tak má naději, že energie, kterou teď věnuje přípravám na přijímací zkoušky, nebude vynaložena zbytečně.