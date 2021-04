Ve čtvrtek bylo očkováno nejvíc lidí za den od začátku vakcinace. Nakažených podle testů přibylo 3238

Podle počtu nakažených koronavirem za posledních 14 dní je nejhorší situace ze zemí Evropské unie stejně jako před týdnem v Maďarsku. Česko je desáté, nejhorší byla republika od počátku února do poloviny března. Před týdnem byla ještě čtvrtá nejhorší. Česko má za poslední dva týdny 602 případů na sto tisíc obyvatel, před týdnem byl tento údaj 809, což znamená pokles o téměř 26 procent, vyplývá z dat Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC).

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je možné, že obyvatelé Česka budou moci v létě venku sundat roušky, korigoval tak ve čtvrtek své středeční vyjádření ve sněmovně, kde uvedl, že bude nutné nosit respirátory venku i v létě, pokud lidé nebudou dodržovat protiepidemická opatření.

Ve čtvrtek informoval také, že od dubna do června by mělo do Česka přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám.