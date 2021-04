Nový ministr Arenberger hledá cesty pro použití ruské vakcíny Sputnik V

V Česku se dosud očkuje trojicí přípravků – vakcínami společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Ministr Arenberger řeší, za jakých podmínek by se mohly začít používat i další. Jednou z cest by podle ministra mohla být klinická studie, v níž by pacient věděl, že se jedná o experimentální léčbu. „Možností je víc, třeba specifický léčebný program, jsou možnosti třeba uvolnění pro některé skupiny zájemců,“ nastiňuje nový šéf resortu zdravotnictví.

Záleží také na posouzení ruské látky ze strany SÚKL. „Jak dlouho bychom to posuzovali, samozřejmě záleží také na tom, jaká dokumentace je nám dodaná,“ předesílá ředitelka ústavu Irena Storová.

Virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhoffer vidí problém právě v tom, že ruská strana nebude schopna potřebnou dokumentaci dodat.

Podle Arenbergera má o ruskou vakcínu zájem až čtvrtina z těch, kteří se chtějí nechat očkovat. „Jsou tady firmy, konkrétně Hospodářská komora a další lidé, kteří nás žádají o Sputnik,“ prohlásil ve středu premiér Andrej Babiš (ANO).