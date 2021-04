Ministerstvo zmírní zákaz neakutní péče v nemocnicích, v Chebu už ruší covidové oddělení

Počítají, že pak je čeká další náročné období. „Nedá se vyloučit, že gynekologické nemoci zachytíme v pozdějším stadiu, a léčení bude mnohem namáhavější a složitější. Jsou tam obrovské resty, nevím, jestli to někdy doženeme, ale budeme se o to snažit,“ vysvětluje primář Bobrik.

V chebské nemocnici je to už třetí uzavřená koronavirová jednotka. Pacientů v regionu citelně ubylo. „Situace se výrazně v posledních týdnech zlepšila, ale k normálu to má ještě hodně daleko,“ popisuje mluvčí karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Péče se odkládá příliš dlouho

Podle šéfa pražské Všeobecné fakultní nemocnice ale odkládali ostatní péči příliš dlouho. „Ztráta se nedorovná nikdy, je potřeba říct nahlas, to se nedorovná a hotovo! Někdo, jakkoli to zní krutě, se té péče už prostě nedožil, někdo se toho dočká za nějaký čas, někdo mezitím bude potřebovat péči jinou, protože se jeho zdravotní stav změnil,“ říká ředitel David Feltl.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici zatím úbytek covidových pacientů nepocítili. Jejich počty sice nerostou, dál ale přebírají nemocné z celé republiky. I pro ostatní pacienty se snaží dál dělat, co je v jejich silách. „Řídíme se stavem pacienta, řídíme se neodkladností, není to jako že něco je elektivní (výběrové), a něco není elektivní,“ přibližuje ředitel.

Plošný zákaz takzvané elektivní péče by mohlo ministerstvo zdravotnictví zrušit do konce dubna. „Už to bude znamenat, že to bude moci být posuzováno regionálně a každý ředitel bude moci rozhodnout, že bude postupně obnovovat péči,“ popisoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici sestavuje každá klinika vlastní plán. „Protože nevidíme úplně jednoznačně, jak to bude, tak chystáme různé scénáře. Je potřeba být připraven na to, že až se nám podaří ucpat tu díru do lodi, tak je zkrátka potřeba ještě dopádlovat na břeh,“ říká přednosta kardiologické kliniky Aleš Linhart.

Zabere to podle něj nejméně měsíc, možná i déle. Například v Chebu ale doufají, že to bude už v řádu týdnů.