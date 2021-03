První britský monarcha, který navštívil Česko. Před 25 lety Havel přivítal Alžbětu II. v Praze

Přesně před 25 lety přiletěla britská královna Alžběta II. s princem Filipem do Česka. Prohlédla si Prahu i Brno. O historickou návštěvu usiloval první český prezident Václav Havel, a to jak u britské premiérky Margaret Thatcherové, tak i jejího nástupce Johna Majora. Významná návštěva pomohla Česku ke vstupu do EU a NATO.