Kvůli koronaviru chodili loni Češi do obchodu méně, utratili však víc peněz, vyplývá z analýzy

Prouza: Většina zákazníků se chová zodpovědně

Podle Prouzy zůstaly obchody i v extrémních podmínkách stabilním pilířem v zásobování a dokázaly poskytnout dostupnost potřebného zboží. Díky velkým investicím a také provozní flexibilitou dokázaly ochránit zaměstnance i zákazníky před nákazou, řekl. Odkázal na nezávislou analýzu profesora Omara Šerého z letošního února, která nenašla v žádném z 52 vzorků odebraných v prodejnách virus SARS-CoV-2.

Analýza se podle něj zaměřila například na madla eskalátorů, tlačítka ve výtazích, nákupní vozíky, vzduch či ruce pokladních. „Vděčíme za to jak obrovským investicím, tak i zodpovědnému chování naprosté většiny zákazníků a rovněž detailně propracovanému pandemickému plánu. Ten jsme vypracovali po první vlně v létě loňského roku ve spolupráci s hlavní hygieničkou a dalšími odborníky. Šlo o jediný materiál svého druhu,“ uvedl Prouza.

Lidé více nakupují on-line

Pandemie v Česku zvýšila zájem o on-line nakupování, a to i v případě potravin. Meziroční růst tržeb v e-shopech se zvýšil o polovinu. „V řadě případů se on-line obchodování stane do budoucna dominantnější, což ovšem neznamená, že by kamenné obchody zmizely. Lidé mají rádi, když si některé zboží mohou prohlédnout a vyzkoušet si jej,“ připomněl Prouza.