Přepravní firmy narazily na problém s testováním najatých kurýrů, nemusí být pro ně povinné

„My je ani nemůžeme testovat, protože nejsou naši zaměstnanci a naráželi bychom tam na ty věci spojené s GDPR, takže tam to teď řešíme, protože bychom byli rádi, aby kurýři byli otestovaní, ale vlastně na to nemáme žádnou páku,“ vysvětlil generální ředitel DPD Miloš Malaník.

Zatím tak po svých dopravcích chtějí, ať posílají své pracovníky do veřejně dostupných testovacích center, kde testy každé tři dny hradí zdravotní pojišťovna. Podobně to mají i v přepravní společnosti PPL. I pro ně pracuje velké množství lidí od subdodavatelů.

„Snažíme se jít cestou domluvy a dohody, připravujeme to testování pro ně. Je to tři tisíce testů týdně a jde nám hlavně o to, že ten kurýr, ten náš řidič se potkává na trase asi se sto příjemci a zákazníky a je potřeba, aby i on dbal na své zdraví a aby případně pomáhal zamezit dalšímu šíření,“ řekl generální ředitel PPL Petr Horák.

Testovat začali svoje zaměstnance i ve stavební firmě VW Wachal. Svých vlastních lidí mají zhruba sto po celé republice. Na stavbách se ale potkávají s dalšími kolegy, kteří jsou z jiných, menších firem.

„To je samozřejmě takový paradox, na těch stavbách je většinou daleko více cizích zaměstnanců než našich. My budeme řešit, jestli nějakým způsobem budeme jednat s těmi dodavateli, pokud by se chtěli nechat otestovat, každopádně je to poměrně složité,“ upozornil generální ředitel společnosti Ondřej Wachal.

Šest stovek samotestovacích sad si tu pořídili ještě předtím, než vláda nařídila povinnost. Vystačí jim tak zatím zhruba na měsíc.