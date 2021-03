V Česku ve středu přibylo přes patnáct tisíc potvrzených případů covidu

Problémem v nemocnicích není primárně ani tolik nedostatek místa, ale především personálu. Například v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, která vyhlásila ve středu stav hromadného postižení osob, standardně připadá podle jejího zástupce ředitele pro zdravotní péči Jána Dudry na dvě sestry péče o deset pacientů, nyní jich jedna sestra musí zvládnou až patnáct.

„Zejména sestry z ordinací ambulantních specialistů by byly významnou pomocí v této situaci,“ potvrdil ve čtvrtek v ČT. Hejtmani nyní mohou na základě vládou vyhlášenou pracovní povinností povolat zdravotníky ze zařízení neakutní péče, aby pomáhali na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Dudra ale dodal, že se jim sestry už hlásí samy, i lékaři. „Asi nebudeme muset žádat, jen přijímat nabídnutou pomoc,“ dodal.

Senát bude schvalovat bonus k nemocenské při karanténě

Senát pak bude ve čtvrtek schvalovat bonus k nemocenské při koronavirové karanténě. Lidé v nařízené karanténě by podle zákona, který schválila sněmovna, měli dostávat k nemocenské příspěvek až 370 korun denně. Návrh je prakticky shodný s původní vládní předlohou, kterou poslanci minulý týden nakonec neschválili ani s úpravami Senátu.

Příspěvek až 370 korun denně by měli lidé podle aktuálního návrhu dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény, jak horní komora požadovala. Původní návrh počítal s desetidenní karanténou. Nejvýše by měli dostat 90 procent svého průměrného výdělku.

Nárok by se vztahoval také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení by byli ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí, což Senát při minulém projednávání požadoval.