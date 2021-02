„Řešíme aktuální problém a nedíváme se dopředu,“ zaznělo v debatě hejtmanů o přístupu k pandemii

„Okresní lockdown funguje v nějaké omezené míře. Ta opatření vnímám ve dvou rovinách. Jednak došlo k nějakému snížení mobility, jednak si o nich myslím, že jsou vykřičník, aby si lidé opravdu uvědomili, že situace se dostává do kritického stavu. Měli by se začít chovat zodpovědně,“ řekl Kulhánek s tím, že přesnější výsledky ohledně účinnosti uzávěry okresů se dají vyhodnotit až v řádu několika příštích dní nebo týdnů.

Kulhánek si postěžoval, že jeho kraj dostal informace o uzavření okresů Sokolov a Cheb až těsně před tím, než to vláda vyhlásila. Nepředpokládá, že by se uzavřelo také Karlovarsko – poslední okres v kraji, kde čísla nakažených stagnují.

Červíček k tomu zaujal spíše skeptický postoj. Řekl, že na Trutnovsku úřady rovněž zaznamenaly stabilizaci počtu nově nakažených ještě před zavedením uzávěry. „Byl bych obezřetný k datům s tvrzením toho, zdali lokální lockdowny mohou situaci pomoci. Jestli se mě zeptáte na to, zda bych uzavřel okresy, tak ne. Nemyslím si, že to bude mít dopad na krizi v regionu,“ řekl.

Sokolovsko a Chebsko jsou od minulého pátku uzavřené kvůli špatné epidemické situaci. Podle dat ministerstva zdravotnictví v okrese Sokolov úřady za posledních sedm dní zaznamenaly 1261 nakažených na sto tisíc obyvatel. Přes tisíc případů na sto tisíc obyvatel hlásí také okresy Rokycany, Karlovy Vary, Plzeň-sever a Klatovy. Nejhorší situace je ovšem na Tachovsku, kde epidemiologové zaevidovali 1461 nakažených lidí na sto tisíc místních.

V královéhradeckém kraji je nejvíce nově infikovaných na Náchodsku, tam na sto tisíc obyvatel za poslední týden připadlo 1052 případů. Na uzavřeném Trutnovsku počet nakažených klesl pod tisícovku, tamní úřady zaznamenaly 995 lidí s koronavirem.

Vláda dostatečně nekomunikuje s veřejností, myslí si hejtmani

Červíček v pořadu také uvedl, že by „stát měl doznat změn“ ve svém přístupu ke zvládání epidemie nebo situaci ve zdravotnictví. „Narážím na systémovost a důvěryhodnost. Kdybychom systémově celou krizi od druhé vlny řešili už na přelomu listopadu, tak bychom se nedostali v únoru do problému, že trasování nefunguje podle představ,“ řekl.

Podle něho by vláda měla při zvládání pandemie zapracovat na své komunikaci s veřejností, opatřením totiž často chybí systematičnost. „Mám pocit, že vždy řešíme aktuální problém. Nedíváme se dopředu a nekoukáme na to, která opatření jsou efektivní a která by měla platit. Zároveň to nerozlišujeme v jednotlivých regionech. Řešíme to zásadně až v momentě, kdy se dostaneme do krize,“ komentuje počínání vlády Červíček.