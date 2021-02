Okresy Cheb, Sokolov a Trutnov se uzavřely, policisté hlásí minimum problémů

Opatření ve třech okresech se týkají skoro 300 tisíc lidí. Tamní obyvatelé musí také na veřejnosti nosit respirátory FFP2 nebo přinejmenším chirurgickou roušku. Vláda do dotčených krajů pošle dohromady milion jednorázových roušek ze státních rezerv, určené jsou pro sociálně slabé. Jedná i o dodávce respirátorů do škol a školek.

Omezení pohybu neplatí pro děti při cestě do škol a jejich doprovod či pro lidi dojíždějící do jiných okresů do práce. Opustit domov je možné také kvůli péči o příbuzné i zvířata, neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu. Účel cesty je ale nutné vždy doložit. Do okresů s omezeným volným pohybem nemohou přijet lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nevztahuje na tranzit přes uzavřené okresy.

Na hlavním silničním tahu mezi Hradcem Králové a Trutnovem podle redaktora Lukáše Augustina policisté během nočních namátkových kontrol prověřovali doklady řidičů, zda do okresu cestují skutečně důvodně. Nesetkali se během prvních hodin s většími problémy a nedocházelo ani k dopravním komplikacím.