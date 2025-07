Michael Douglas uvádí ve Varech Přelet nad kukaččím hnízdem

„Je krásné tady být. Už je to mnoho let, ale je vždy potěšením se vracet,“ přiznal Douglas hned po příletu. „Je to pro mne odměna, být zde a uctít Miloše. Nemohu uvěřit, že je to už padesát let od Přeletu nad kukaččím hnízdem,“ dodal. Formanův snímek byl prvním, který hollywoodský herec produkoval.

Douglas přistál ve Varech kolem poledne. Ještě na letišti, skrytý za kšiltovku a sluneční brýle, se podepsal pár fanouškům a po zamávání nasedl do auta, aby odjel do hotelu. I tam na něj čekají příznivci. Už ve dvě odpoledne uvádí projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem.