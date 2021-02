Na Vysočině a Liberecku sněžilo, největší problémy jsou na D8

V Česku v úterý sněžilo v západních, středních a severních Čechách, teď na Olomoucku. V průběhu dne by sněžení mělo ustoupit. Například v Libereckém kraji napadlo do rána pět až deset centimetrů sněhu, silně mrzne, teploměry klesají až k minus 12 stupňům Celsia. Sněžilo také na Vysočině a problémy jsou na D1 před Brnem. Kvůli počasí je také zavřený dálniční přechod do Německa na D8. Mrazivé teploty v Česku budou pokračovat, ve středu se čeká další sněžení.