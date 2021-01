Zájem o respirátory roste. Jejich množství je ale zatím dostatečné, tvrdí lékárníci

„Doporučil bych, aby lidé respirátory nosili určitě v hromadné dopravě, nejen v té městské, ale i když někam jedou vlakem, autobusem a podobně. A s výhodou bych je viděl i v obchodech. Nemyslím si, že by bylo potřeba nosit FFP2 respirátor třeba při vycházce venku, to určitě ne,“ řekl Blatný.

Jestli mutace ovlivnila také odolnost viru mimo prostředí lidského těla, to je zatím neprozkoumaná otázka. Zdá se ale nepravděpodobné, že by mohla změnit třeba dobu, po kterou je virus aktivní na povrchu předmětů.

Téma povinných respirátorů se objevilo v souvislosti s britskou variantou koronaviru. Podle vědeckých poradců britské vlády nová mutace zvyšuje přenosnost viru asi o 70 procent. To znamená, že jeden člověk průměrně nakazí podstatně více lidí. Důvodem může být například to, že virus se v lidském těle množí jednodušeji.

Britská varianta se objevila ve Slaném

S tím, že se britská varianta viru přenáší rychleji, mají zkušenosti například už v nemocnici ve Slaném, kde zasáhla i personál. Během 14 dnů poslali hygienici do izolace 80 místních zdravotníků. To je pětina nemocnice. „Je vidět, že se to chová jinak. My jsme byli zvyklí, že ti zaměstnanci jsou dobře chránění, vydrželi nám neonemocnět až do poloviny ledna. Od té doby je to u nás jak v Jiříkově vidění,“ přiblížil lékař Tomáš Drasnar.

Počet pacientů s koronavirem tam začal výrazně stoupat v posledních dvou týdnech. „Rychlost a razance šíření v kolektivech nás přiměla k hypotéze, že už se jedná o tu takzvanou britskou mutaci, a tak jsme si nechali analyzovat vzorek, který to skutečně potvrdil,“ uvedl ředitel nemocnice Štěpán Votoček.

Prozkoumat odběry všech nakažených zdravotníků by ale bylo složité. Potvrdit konkrétní variantu trvá laborantům zhruba tři až pět dní. Teď zkoumají takzvané podezřelé vzorky od lidí, kteří se vrátili ze zahraničí nebo u nich britskou variantu naznačil výsledek PCR testu.

Ne všechny PCR testy ale takovýto typ vyšetření umožňují. Jejich závěry se proto ještě prověřují pomocí časově náročnější metody. Pokud by se ale výsledky obou metod dlouhodobě shodovaly, mohli by odborníci od kontroly upustit a celý proces urychlit, a to z řádu dní do řádu hodin.