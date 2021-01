Imunitní výbor sněmovny jednal o Volného incidentu, ten chce právníka

Místopředseda sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) je přesvědčen o tom, že ho Volný při čtvrtečním jednání pléna o prodloužení nouzového stavu u pultu předsedajícího napadl. „Já jsem byl napaden jako předsedající schůze, a tím pádem vlastně byla napadena celá Poslanecká sněmovna,“ řekl novinářům Hanzel. K této verzi se přiklonil například i další aktér incidentu Michal Ratiborský (ANO), kterého prý Volný udeřil do obličeje.

Volný vidí záležitost opačně. Tvrdí, že byl sám napaden, omlouvat se nehodlá. Na svém chování v minulém týdnu na schůzi by podle svých slov změnil pouze to, že by si předsedajícímu sedl na klín doopravdy. Výrok o flákanci byl podle Volného varováním, aby ho nikdo nenapadal. „Já jsem nikdy nikomu nevyhrožoval. Člověk, který je napaden, má právo se bránit,“ podotkl. Přítomnost advokáta si vyžádal kvůli tomu, aby, jak uvedl, neudělal nějakou procesní chybu.

„My jsme trpělivost sama, takže jsme jednání odročili na středu, a on má možnost přijít s advokátkou,“ uvedl místopředseda imunitního výboru Petr Gazdík (STAN). Volný ale údajně žádal delší dobu na zajištění obhajoby. „Ať si tedy rozhodnou beze mě a já se odvolám k plénu Poslanecké sněmovny,“ řekl.