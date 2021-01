ŽIVĚ: Hnilička složil poslanecký mandát, v čele sportovní agentury zůstává

Hnilička vystoupil před poslanci hned na začátku schůze a za své jednání se omluvil. „Já bych se chtěl především omluvit za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření a myslím si, že je na místě, abych přijal trest za to, že jsem tak učinil. A tímto rezinguji na svůj post poslaneckého mandátu. Velmi mě to mrzí, omlouvám se,“ prohlásil Hnilička.

Poslanci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 usilují o vytvoření sněmovní vyšetřovací komise k ekologické havárii, kterou se zabývá i policie. Na Twitteru to uvedl lidovecký předseda Marian Jurečka.

Dovolím si dopřesnit informaci k vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě.



Vyšetřovací komisi na program navrhneme @SpoluKoalice už dnes, ale samotné zařazeni očekáváme za 2 týdny. — Marian Jurečka (@MJureka) January 26, 2021

Poslanec ODS Stanislav Blaha v pátek hovořil o tom, že opoziční strany budou usilovat o zřízení komise už tento týden. Lidovecký předseda Marian Jurečka ale uvedl, že je nyní potřeba projednat některé předlohy v prvním a druhém čtení.

„Přesunutí na únorový týden je jenom záležitostí toho, abychom nekomplikovali situaci nějakou delší debatou tento týden,“ řekl Jurečka. Není za tím podle něj, že by zástupci tří stran, které budou v říjnových sněmovních volbách kandidovat společně, vedli debatu, zda zřízení komise podpoří. „Chceme, aby se vyložila na stůl fakta, řeklo se, kde se pochybilo, případně proč to trvá tak dlouho, a co je klíčové, jak věci napravit do budoucna i třeba změnou legislativy,“ dodal Jurečka.

Opoziční strany minulý týden uvedly, že pokud by neuspěly s žádostí o zřízení komise, založí vlastní expertní tým.

Registr zprostředkovatelů

Energetická novela by zavedla registr zprostředkovatelů, který by měl z trhu s energiemi vyřadit takzvané šmejdy. Smlouvy na dobu určitou na dodávky energií by nesměly být na dobu delší než tři roky, obchodníci by nesměli navýšit cenu bez informování zákazníků a smlouvy by se musely uzavírat výhradně písemně.

Na programu schůze mají poslanci také novelu, která má omezit šíření invazních druhů rostlin a živočichů v Česku. Už v prvním čtení by sněmovna měla zrychleně schvalovat předlohu, která zavádí nové definice některých jednotek SI, tedy Mezinárodního systému jednotek.