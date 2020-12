Část mediků se bude moci vrátit do školy. Byla to cenná zkušenost, chválí si někteří

Přes den bývá na interně ve VFN hodně rušno. Ve vysokém nasazení fungují přes dva měsíce. V podstatě od začátku je toho s dalšími devíti spolužáky součástí i Veronika Svobodová. „Je to obrovská zkušenost, ať už se jedná o komunikaci s pacienty, jak k nim přistupovat nebo jak se chovat na oddělení,“ uvedla.

Studenti medicíny dál pomáhají třeba i ve Všeobecné fakultní nemocnici. Na jednotce intenzivní péče 4. interní kliniky se stali už plnohodnotnou součástí týmu. Pro čím dál unavenější personál covid jednotky je to důležitá podpora.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že pracovní povinnost pro mediky zruší během následujících dnů. Konkrétní datum ale zatím jasné není. Stejně jako ani to, kdy skončí povinnost pro studenty zdravotnických škol.

Pracovní povinnost pomáhat v nemocnicích nařídila medikům vláda 12. října. Týkala se nejen budoucích lékařů, ale i těch, kteří se připravují na obdobné zdravotnické povolání. Studenti medicíny posledního, šestého ročníku na rozdíl od jara do nemocnic nemuseli s odůvodněním, že se mají soustředit na konec studia. Celkem se tato povinnost týkala zhruba 2400 lidí.

Podle zákona se studenti mohou zapojit do práce v nemocnicích jen jako ošetřovatelé. Nemůžou tak vykonávat odbornější práci. Jenom v Praze jich teď pracuje několik stovek. Konkrétně třeba v Motole jich je 123, v nemocnici Královské Vinohrady 150 a Na Homolce 110. V Thomayerově nemocnici nebo v Ústřední vojenské nemocnici tu jsou na výpomoci další desítky studentů zdravotnických škol.

Pomáhá se i v domovech seniorů

Nejen medici a žáci středních zdravotnických škol pomáhají. Dobrovolně se zapojují i studenti jiných vysokých škol. Jednou z nich je i Martina Vaňková, která studuje obor sociální práce – už víc než měsíc chodí pomáhat do ostravského Domova seniorů Sluníčko.

Dělá vše, co je potřeba. Ráno pomáhá při hygieně ale také třeba s roznáškou snídaně do pokojů. Klienti kvůli koronaviru své pokoje totiž téměř neopouštějí.

„Chtěla jsem nějakým způsobem pomáhat. A zároveň naše škola to uznává i jako praxi. Takže to pro mě bylo výhodné z obou stran, že někomu udělám radost, a že vlastně budu mít splněné ty praxe do školy,“ uvedla dobrovolnice.