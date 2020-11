Všechny obžalované v kauze Neograph včetně Rittiga a Dvořáka zprostil soud viny

Podle státního zástupce Dvořák nezákonně obešel výběrové řízení a přidělil zakázku Neographu. Žalobce pro něj žádal šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro Rittiga chtěl čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. Dalším devíti obžalovaným navrhoval tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou do tří milionů korun.

Rittig žaloval vydavatelství za to, že jej s kauzou spojovalo

Ivo Rittig, který je v médiích označován za hlavní postavu v pozadí kauzy, se spojování s případem bránil u soudu. V červnu 2018 ale pražský vrchní soud potvrdil, že Nadační fond proti korupci nemusí stahovat z webu tiskové zprávy, které Rittiga pojí s kauzou předražených jízdenek.

Loni v březnu pak Rittig sám stáhl žalobu, kterou podal v roce 2012 kvůli článkům deníku Blesk a v níž se po vydavatelství Czech News Center (CNC) domáhal omluvy a milionu korun za zprávy, které ho spojovaly s případem jízdenek pro pražský dopravní podnik. Rittigův právník nedávno u soudu odmítl, že by měl jeho klient cokoliv společného s platbami, které posílal DPP do papírny Neograph za jízdenky a popřel také to, že by k Rittigovi putovaly z Neographu peníze přes karibskou firmu.